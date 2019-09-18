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Общество

Суд обязал владельца участка демонтировать самовольно установленный забор на Горьковском водохранилище

26 сентября 2019 14:45  [100] Общество

Суд обязал владельца участка демонтировать самовольно установленный забор на берегу Волги. Об этом сообщили в нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре 26 сентября 2019 года.

Ранее прокурором было установлено, что собственник земельного участка в Городецком районе самовольно захватил часть прибрежной полосы реки Волги (Горьковского водохранилища), незаконно установив ограждения из металопрофиля в границах 20 метровой зоны береговой полосы, чем ограничил доступ граждан к водному объекту.

С целью устранения нарушения закона природоохранный прокурор обратился в суд.
Решением Городецкого городского суда на собственника возложена обязанность устранить препятствие.

В настоящее время нарушения закона устранены, забор демонтирован.

Напомним, в начале сентября на Волге около Балахны были обнаружены черные "гейзеры" с запахом сточных вод. Специалисты департамента взяли загрязненную воду на анализ, чтобы выяснить тип загрязнения и его возможный источник.

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