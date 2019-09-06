Черные "гейзеры" с запахом сточных вод обнаружены на Волге около Балахны Общество

Река Волга около Балахны Фото: Соцсеть

Черные "гейзеры" запахом сточных вод обнаружены в акватории Волги около Балахны. Об этом сообщает пресс-служба департамент Росприроднадзора по ПФО.

Информация о том, что на реке происходит загрязнение поступила в департамент 8 сентября. На место происшествия выехали сотрудники ведомства и организовали проверку.

Установлено, что в районе садоводческого товарищества "Картонщик" примерно в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько "гейзеров" черного цвета с характерным запахом сточных вод.

Специалисты департамента взяли загрязненную воду на анализ и сейчас выясняют тип загрязнения и его возможный источник. Решается вопрос о возбуждении административного расследования либо проведении внеплановой проверки в отношении вероятных нарушителей природоохранного законодательства.

Также специалисты осуществляют расчеты ущерба, который причинен реке.

Завершив оценку и выявив виновных, к ним применят соответствующие санкции.