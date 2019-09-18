Новые меры поддержки для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Новые меры поддержки для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены в Нижегородской области. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, прием документов на участие в отборе промышленных предприятий проводится с 27 сентября по 14 октября 2019 года. Объем финансирования для каждого предприятия составит до 5 млн рублей

Кто получит субсидии: возмещать будут затраты на оборудование, которое было приобретено для реализации программ повышения производительности труда с помощью инструментов бережливого производства.

Также будут компенсированы затраты, связанные с приобретением информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и лицензии на право использования программного обеспечения в рамках цифровизации производства. Субсидироваться будет половина фактических затрат, включая монтаж оборудования, рассказали в региональном минпроме.

Консультации о порядке получения субсидии можно получить в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону: +7(831) 435-16-77.

Субсидия предоставляется промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Нижегородской области и заключившим соглашение с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Губернатор напомнил, что предприятия-участники нацпроекта в Нижегородской области ранее "продемонстрировали заметные экономические результаты повышения производительности труда".

В среднем, объемы производства в результате реализации проектов по внедрению бережливых технологий выросли до 12,5 раз на разных участках. Потери от брака сократились до 4 раз.

"Дополнительные меры господдержки позволят сделать реализацию программ повышения производительности труда на предприятиях более эффективной, поддержать лучших, наиболее активных участников нацпроекта", - отметил губернатор.

Напомним, нижегородский Фонд развития промышленности вошел в ТОП-3 самых эффективных в стране по результатам поддержки импортозамещающих промышленных проектов.