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Политика

Депутаты Думы Дзержинска отправились в немецкий город-побратим Биттерфельд-Вольфен

26 сентября 2019 15:52  [152] Политика
Биттерфельд-Вольфен

Биттерфельд-Вольфен

Председатель Думы Сергей Попов и депутат местного парламента Владимир Сипров отправились в город-побратим Дзержинска Биттерфельд-Вольфен (Германия). Как сообщили в пресс-службе городской Думы, официальный визит продлится до 30 сентября.

Центральным мероприятием станет участие дзержинской делегации в торжествах, посвященных юбилею побратимских связей Биттерфельд-Вольфена с французскими городами Вьерзоном и Вильфонтеном. Вместе с дзержинцами на встречу, посвященную этому событию, также прибудут делегации из других городов – побратимов Биттерфельд-Вольфена – Марля и Виттена (Германия), Каменной Горы (Польша).

Участники торжества все вместе посадят Дерево городов-побратимов, которое будет символизировать их многолетние дружбу и взаимодействие. Дерево будет высажено у ратуши Биттерфельда-Вольфена и станет частью архитектурно-ландшафтной композиции административного центра города.

Помимо этого, Сергей Попов и Владимир Сипров в сопровождении члена общества по развитию побратимских связей Биттерфельда-Вольфена Дитмара Менгеля посетят Берлин и Мерзебург, а также, по сложившейся традиции, возложат цветы к Памятнику советскому солдату на кладбище Биттерфельда.

В 2020 году Дзержинск и его побратим будут отмечать юбилей партнерских отношений. Соглашение между городами было подписано в сентябре 1995 года мэром Дзержинска Александром Романовым и бургомистром города Биттерфельда Вернером Раубаллем.

Напомним, в следующем году городу Дзержинску исполнится 90 лет.

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