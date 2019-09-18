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Общество

Более 4,5 тысяч жителей отдаленных сел региона воспользовались спецавтомобилями, чтобы попасть на прием в ЦРБ и "Поезда здоровья", - Андрей Гнеушев

26 сентября 2019 16:20  [70] Общество

Более 4,5 тысяч жителей отдаленных сел региона воспользовались спецавтомобилями, чтобы попасть на прием в центральные районные больницы, к специалистам "Поездов здоровья" и для прохождения диспансеризации или диспансерного наблюдения. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал о работе спецавтомобилей, оборудованнных подъемниками "Силач".

В пресс-службе губернатора и правительства области напомнили, что в целях оказания всесторонней поддержки жителям сельских отдаленных населенных пунктов в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента были приобретены 10 микроавтобусов, оборудованных подъемниками, для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Затраты составили 19 млн рублей. Работа ведется совместно с министерством здравоохранения региона.

Напомним, к 19 сентября "Поезда здоровья" побывали в 105 населенных пунктах Нижегородской области.

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