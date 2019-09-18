Аварийный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород отремонтировали Общество

Аварийный участок трассы Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в Павловском районе отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Приемочная комиссия "Главного управления автомобильных дорог" совместно с ГИБДД и общественниками оценила объект 26 сентября 2019 года.

Речь идет об участке длиной 12 км (с 376 по 388 км трассы). Работы проводились методом холодного фрезерования. Был срезан старый слой асфальта, уложен выравнивающий слой из черного щебня и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также были укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.

"С погодой дорожникам в этом сезоне не повезло. И мы пристально следим за подрядчиками, чтобы они соблюдали погодные нормативы работы. На этом участке уже проведены лабораторные испытания, все показатели соответствуют ГОСТу", - сказал главный специалист ГКУ НО "ГУАД" Роман Голяшов.

Гарантия на работы составляет пять лет. Общественные контролеры обратили особое внимание на качество нанесения разметки, так как ранее участок был аварийным. Специальным прибором – ретрорефлектометром – они проверили коэффициент световозвращения. Прибор не показал отклонений от нормы.

"Этот участок попал в программу не только из-за показателей аварийности – на него жаловались местные жители. Хочется отметить, что никогда еще дорожные работы в регионе не велись так открыто. Людей слышат, предложения принимают, на замечания реагируют оперативно. На приемках всегда присутствует общественный контроль", - отметил региональный координатор федерального проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" Станислав Прокопович.

Напомним, в 2019 году объем ремонтной кампании по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области составит 763 км. Работы уже выполнены на 83%.

Реализация нацпроекта продлится до 2024 года. За шесть лет предусмотрен рост доли дорог, находящихся в нормативном состоянии, планируется повысить безопасность дорожного движения и снизить уровень смертности от ДТП.