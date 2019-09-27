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Политика

"Сейчас наша атомная отрасль является одной из передовых в мире", - Евгений Лебедев

28 сентября 2019 09:46  [45] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работника атомной промышленности.

"Этот праздник учрежден Указом Президента № 633 от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Дата празднования выбрана не случайно. 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение "Об организации работ по урану". Именно эта дата по праву считается Днём рождения отечественной атомной энергетики.

Атомная отрасль зарождалась и развивалась в очень трудных условиях: шла война и материально-техническая база была крайне ограничена. Но высокий уровень отечественной науки и преданное отношение к важнейшему для страны делу позволили в кратчайшие сроки сконструировать и запустить первый отечественный ядерный реактор. За прошедшие десятилетия трудом высококвалифицированных специалистов создана мощная база, которая служит надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности России. Сейчас наша атомная отрасль является одной из передовых в мире.

Для Нижегородской области праздник имеет особое значение. На территории региона расположены предприятия известные во всем мире, а результаты труда наших ученых получили мировое признание. Особые слова благодарности ветеранам, заложившим прочную основу отрасли и передавшим молодым специалистам накопленные знания и опыт", - отмечается в поздравлении.

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