Предложения по совершенствованию закона в сфере гособоронзаказа обсудили эксперты на АПЗ Экономика

Фото: пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", Елена Галкина

Предложения по совершенствованию закона в сфере гособоронзаказа обсудили на Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина. Эксперты Федеральной антимонопольной службы России собрались 26 сентября 2019 года, чтобы выработать конкретные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Для гостей была организована экскурсия по музею истории предприятия, где присутствующие ознакомились с основными вехами развития АПЗ, выпускаемой продукцией и заслугами руководителей.

Посетили эксперты и производственные подразделения. В механических цехах наглядно представлена реализация программы технического переоснащения мощностей. В пресс-службе АПЗ отметили, что помещения переоборудованы с учетом новейших достижений инженерной инфраструктуры. Современные станки, новые технологии, многофункциональные высокоточные обрабатывающие центры. В сборочных цехах динамически настраиваемые гироскопы (разработка АПЗ) собираются в стерильных условиях. Несмотря на молодость, многие сотрудники обладают патентами на собственные разработки, успешно применяющиеся в современных образцах вооружения.

"На АПЗ мы увидели интеграцию того доброго советского, что было в развитии ОПК, и новаций, которые произошли в отрасли за последние 10-15 лет. Здесь настолько тщательно наведен порядок, так по-хозяйски созданы новые производства, обстановка созидания, радости от труда, которая должна присутствовать в коллективе, живущем интересами страны. А секрет - в постоянстве руководства предприятием: за 62-летнюю историю всего третий руководитель. В советское время на заводе трудились 19 тысяч человек, сейчас - около 7 тысяч, а объем производства в денежном выражении в сопоставимых ценах стал втрое выше. Надо брать пример с таких предприятий. Замечательно, что именно здесь мы проводим экспертный совет", - отметил председатель экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России Сергей Маев.

В заседании приняли участие заместитель руководителя ФАС РФ Даниил Фесюк, руководитель УФАС НО Ленар Шафигуллин, генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО, член ЭС Олег Лавричев, министр промышленности, торговли и инноваций Нижегородской области Максим Черкасов, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, мэр Арзамаса Александр Щёлоков. Заседание было посвящено выполнению плана работы ЭС на 2019 год. Эксперты рассмотрели ряд вопросов, непосредственно касающихся работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, рассмотрели проект предложений о внесении изменений в ФЗ-275 и другие нормативно-правовые акты.

"Сегодня очень важно сломать административные барьеры, которые неизбежно следуют из желания излишне контролировать эту отрасль, проистекают из устаревших актов, не успевают за процессами, проходящими в области технического переоснащения, не соответствуют тому уровню автоматизации, который есть на современных производствах, таких как АПЗ. Мы постоянно мониторим ситуацию в оборонной промышленности. Для этого в ЭС собраны представители разных предприятий, выработана практика выездных заседаний, чтобы еще раз убедиться, что все работает так, как мы предполагаем. Как только выявляются какие-то вопросы, мы сразу включаем их в повестку заседания, чтобы впоследствии решить", - прокомментировал важность встречи замруководителя ФАС РФ Даниил Фесюк.

Нижегородский регион представлен 50 предприятиями ОПК. Для многих актуальны вопросы доработки законодательства в сфере гособоронзаказа, чем и занимается ЭС.

"Среди экспертов - представители различных холдингов, федеральных ведомств. Для нас важно, что Олег Лавричев входит в ЭС, потому что это возможность на федеральном уровне заявить о проблемах, которые затрудняют своевременное выполнение ГОЗа, и расширить возможности предприятий по увеличению объема выпуска продукции, - отметил министр промышленности, торговли и инноваций Нижегородской области Максим Черкасов.

"Мне очень хочется, чтобы у сегодняшнего заседания были конкретные практические результаты, так как муниципалитет Арзамаса абсолютно зависим от того состояния, в котором находятся оборонно-промышленные предприятия города", - добавил мэр Арзамаса Александр Щёлоков.

Олег Лавричев доложил на заседании о проблемных вопросах, возникающих в ходе реализации заданий государственного оборонного заказа на АПЗ, и высказал предложения по их разрешению.

"Все актуальные вопросы, касающиеся правоприменения тех или иных норм закона, сегодня прозвучали. Я этому очень рад. Например, ответственность за качество комплектующих и материалов по действующему законодательству возложена на предприятия, которые выпускают конечную продукцию, хотя в цепочке кооперации может быть много комплектаторов. Мы обсудили, что было бы логично эту ответственность распределить адресно на всех участников процесса. Обсуждался вопрос формирования состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗа. Говорили о сходах на периодических испытаниях. Всеми экспертами было поддержано, что предприятия, которые проводят периодические испытания, призванные выявлять дефекты запредельными режимами, не должны нести административную ответственность за сходы. Все наши предложения были учтены ЭС и внесены в протокол заседания", - отметил Олег Лавричев.

По итогам заседания все конкретные предложения будут направлены в соответствующие органы федеральной власти для дальнейшего отражения в законах и других нормативно-правовых актах.