Подрядчик планирует завершить благоустройство сквера им.Жукова и Черного пруда в Нижнем Новгороде в ноябре Общество

Сквер Черный пруд

Подрядчик планирует завершить благоустройство сквера им.Жукова и Черного пруда в Нижнем Новгороде в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя мэра Виктора Сдобнякова.

В сквере имени Жукова планируется установить бортовой камень, заменить старую брусчатку и расположить малые архитектурные формы в виде лавочек и урн. В рамках озеленения в сквере выстелют рулонный газон и посадят многолетние растения "астильба".

В сквере Черный пруд, как рассказали в администрации Нижегородского района, брусчатка находится в удовлетворительном состоянии, ей требуется лишь локальный ремонт. Зеленые зоны будут засеяны газонной травой. В сквере высадят многолетние растения, такие как живучка ползучая и зеленчук желтый. Высаженные сирень и спирея станут живой изгородью, защищающей от городской суеты.

"В соответствии с проектом, пространство сквера станет максимально открытым для посещения. Кованое ограждение будет демонтировано, а на парапетах установят накладные сидения. Жители смогут отдохнуть на удобных парковых диванах и скамьях-трибунах у фонтана. В сквере появится необычная инсталляция – световой навес, который понравится любителям вечерних прогулок. В обоих скверах уже работают строители. Подрядчик обещает завершить благоустройство в ноябре", – отметил Виктор Сдобняков.

Ранее сообщалось, что Черный пруд в Нижнем Новгороде благоустроят до конца 2019 года.