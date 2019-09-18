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Политика

Гия Эрадзе представил нового руководителя нижегородского цирка Алену Кириллову

27 сентября 2019 15:33  [56] Политика

Фото: с сайта circus.ru, Алена Кириллова

Художественный руководитель и главный режиссер ФКП "Росгосцирк" Гия Эрадзе представил нового руководителя нижегородского государственного цирка Алену Кириллову на пресс-конференции 27 сентября 2019 года. Она была назначена на этот пост 11 сентября.

Напомним, прежний директор цирка Инна Ванькина была избрана 8 сентября в Думу Нижнего Новгорода по округу №16 (Канавинский район). Инна Ванькина также была в числе претендентов на пост министра культуры региона, в итоге министром стала Надежда Преподобная.

Инна Ванькина 

"Попав в цирк, я попала в какую-то удивительную среду. Здесь такая семейственность. Люди все настолько душевные, они живут этим. Тут не работают, тут живут", - поделилась с журналистами впечатлениями Алена Кириллова.

СПРАВКА:

Алена Кириллова в 1996 году окончила Нижнетагильский педагогический институт (художественно-графический факультет).

Работала на различных должностях в коммерческих медиаструктурах. С 2014 по 2017 годы – генеральный директор ООО "Видео Интернэшнл – Нижний Новгород", а затем – региональный директор ООО "Медиа Траст" (Москва). Опыт работы на руководящих должностях – 18 лет.

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