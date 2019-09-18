Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО "Игумново" в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО "Игумново" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по результатам выездного совещания, которое прошло под руководством заместителя губернатора Андрея Харина 27 сентября 2019 года.

Согласно информации, сейчас на объекте накопленного экологического вреда уже приступили к укладке растительного грунта и биоматов.

"Фактически это финальный этап рекультивации. Биоматы уже выстелены на 6 из 42 гектаров площади. Через пару недель здесь взойдет зеленая трава. Темпы работ хорошие. Подрядчик уже говорит о досрочном завершении работ. При этом, согласно контракту, срок окончания рекультивации – апрель 2020 года", - сказал Андрей Харин.

На объекте продолжается укладка геотекстиля. Слой готов на 79%. На 88% завершено устройство геомембраны и на 73% газодренажного слоя. На 60% создана газосборная система.

"Планируем, что закончим работы к концу ноября. Уникальная отечественная разработка биоматов позволят класть их до минус 10 градусов. И трава также будет всходить", - отметил президент ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин.

Андрей Харин также посетил очистные сооружения, куда будет поступать фильтрат с полигона ТБО "Игумново". Сейчас там завершился монтаж инновационного оборудования, которое способно работать с любыми отходами тяжелой химии. Фильтрат будет поступать на объект по специальной напорной канализации. После чего будет проходить четыре стадии очистки.

"Фильтрат поступает в реакторы, где происходит его смешивание с химическими реагентами. После будет происходить подача фильтрата на отстойник. Там вычищается крупная фракция и вся взвесь, получившаяся в процессе реакции. После чего смесь поступит в реакторы озонирования и на засыпные фильтры, где происходит очистка от механических примесей и остатков химических реагентов. Оттуда она поступает на мембраны обратного осмоса. И в итоге мы получаем чистую воду", - рассказал начальник отдела пуско-наладочных работ "ГЭС-экотехнологии" Павел Торкин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время визита на шламонакопитель "Белое море" отметил, что опыт рекультивации трех нижегородских объектов накопленного экологического вреда: "Черная дыра", "Белое море" и "Игумново" в рамках федеральной программы "Чистая страна" национального проекта "Экология" получил хорошую оценку на федеральном уровне.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.