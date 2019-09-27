"Ростелеком" предложил финалистам конкурса "Цифровой прорыв" разработать проекты для умных городов Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

Как рассказали в пресс-службе "Ростелеком", 27 сентября 2019 года начался финальный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов представил командам специальное задание от компании — проработать новый цифровой сервис для умных городов.

В компании сообщили, что "Ростелеком" является одним из лидеров во внедрении умных цифровых решений для городского хозяйства в стране, которые повышают эффективность управления и качество жизни. Различные проекты умных городов компания реализует в более чем 50 субъектах РФ. Поэтому оператор предложил участникам "Цифрового прорыва" создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора — задачи, актуальность которой только возрастает. Представители "Ростелекома" помогут организовать эффективную работу участников в рамках выполнения заданий.

"В "Ростелекоме" огромное количество талантов, которые занимаются продвинутыми высокотехнологичными сервисами. Некоторыми из них вы уже активно пользуетесь — например, цифровыми госуслугами или биометрией. Другими обязательно будете пользоваться в будущем. Каждый из вас имеет шанс попасть в нашу компанию и делать полезные цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства. Например, делать города умными, удобными и эффективными. Хочу обратить особое внимание, что для победы мало хорошей идеи — важно создать команду, которая в совокупности будет больше и мощнее, чем сумма индивидуальностей", — обратился к участникам финала старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов.

Финал конкурса проходит в Казани по 29 сентября в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.

"Ростелеком" организовал видеотрансляцию хакатона. Специалисты компании накануне смонтировали 34 камеры в местах проведения соревнований. Наблюдать за ходом хакатона в режиме онлайн могут члены жюри, эксперты и другие участники.