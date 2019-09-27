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Культура и отдых

Нижегородский цирк станет постановочным

27 сентября 2019 17:22  [29] Культура и отдых

Нижегородский государственный цирк им. Маргариты Назаровой станет постановочным с 1 октября. Об этом заявил художественный руководитель и главный режиссер ФКП "Росгосцирк", создатель Шоу "5 Континентов" Гия Эрадзе на пресс-конференции 27 сентября 2019 года.

Он пояснил, что в цирке теперь будут ставиться новые номера, аттракционы и программы для компании "Росгорцирк". Кроме того, планируется восстанавливать забытые жанры и развивать современные.

"Нижегородский цирк — это большая территория. Он имеет два манежа и очень много помещений. Он должен быть постановочным цирком - это удобно, если посмотреть, со всех сторон. В том числе, географически это удобно, потому что от Москвы недалеко", - подчеркнул Гия Эрадзе.

Художественным руководителем и главным режиссером нижегородского цирка нового формата станет Николай Челноков.

"Будем вместе радоваться и восхищаться. Наверное, наступает момент у каждого человека в жизни, когда нужно "платить по векселям". Я хочу отдать публике то, что я накопил за всю жизнь", - сказал он.

По словам Гии Эрадзе, преобразование цирка позволит нижегородцам первыми видеть "новые уникальные номера, которые в дальнейшем будут участвовать во всех мировых цирковых фестивалях".

Напомним, Гия Эрадзе представил нового руководителя нижегородского цирка Алену Кириллову.

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