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Политика

Гендиректор Домоуправляющей компании Автозаводского района отстранен от должности в связи с уголовным делом

30 сентября 2019 09:30  [36] Политика

Гендиректор Домоуправляющей компании Автозаводского района (ООО "Наш Дом") отстранен от должности в связи с уголовным делом. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 сентября 2019 года.

Прокуратура Автозаводского района поддержала ходатайство следственных органов об отстранении руководителя управляющей компании от занимаемой должности и аресте его автомобиля, стоимостью более 4 млн рублей.

Как ранее сообщалось, по материалам прокуратуры Автозаводского района в сентябре в отношении генерального директора домоуправляющей компании возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба собственнику имущества в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Прокуратурой района в суде поддержаны ходатайства следственного органа об отстранении руководителя компании от занимаемой должности генерального директора и аресте его личного автомобиля. Суд, разделив позицию прокурора, ходатайства удовлетворил.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении депутата нижегородской Думы и генерального директора ООО "Наш дом" Юрия Яшенкова.

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