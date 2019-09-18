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Политика

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата нижегородской Думы

19 сентября 2019 16:58  [26] Политика

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата нижегородской Думы по п. "б", ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Как сообщает телекомпания "Волга", прокуратура официально подтвердила эту информацию.

Как сообщила в интервью старший помощник прокурора Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Жанна Мордовина, уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Автозаводского района.

"Проверка установила, что в нарушение требований законодательства управляющая компания в полном объеме не перечислила поступившие от населения денежные средства за электрическую энергию, потребленную при содержании общего имущества за февраль 2019 года. Задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией за этот период составила свыше 5 миллионов рублей. Таким образом, в действиях генерального директора управляющей компании, являющегося депутатом городской Думы усматриваются признаки преступления", - пояснила Жанна Мордовина.

По данным телекомпании "Волга", речь идет об управляющей компании, зарегистрированной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода и о депутате, избранном от того же района. Среди депутатов Думы Нижнего Новгорода наиболее полно этим критериям соответствует Юрий Яшенков. Он является депутатом Думы Нижнего Новгорода по округу №3 и на официальном сайте значится как "генеральный директор ООО "Наш дом".

Новые подробности - в выпусках "Новостей" телекомпании.

Напомним, Домоуправляющая компания Сормовского района подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей. Генеральным директором управляющей компании является Николай Шумилков. Он также является депутатом Заксобрания Нижегородской области.

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