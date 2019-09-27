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Общество

Фонтан у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде восстановят на деньги собственника

30 сентября 2019 12:12  [73] Общество
Демонтаж фонтана

Демонтаж фонтана

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фонтан у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде восстановят на деньги собственника. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что собственник сам выступил с инициативой реконструировать фонтан.

"По договоренности с городской администрацией он убрал разрушающиеся конструкции и законсервировал объект на зиму, чтобы с наступлением теплого сезона приступить к ремонтным работам", - говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время в рамках концессионного соглашения с ООО "Городские инженерные сети" (дочерней структуры ОАО "Нижегородский водоканал") производится реконструкция 13 городских фонтанов. Ремонт фонтанов в нагорной части города завершен. В настоящее время одновременно производится реконструкция всех фонтанов Заречной части города: на улицах Есенина, Заречной, Никиты Рыбакова, Московском шоссе, площади Буревестника и проспекте Ильича.

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Теги:
Фонтан
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