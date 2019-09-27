Большая аллея фонтанов открылась в Автозаводском парке в Нижнем Новгороде

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Большая аллея фонтанов открылась после реконструкции в Автозаводском парке культуры и отдыха в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.
Она состоит из 14 маленьких, большого центрального и круглого фонтана у зенитной установки.
По словам директора парка Сергея Рябинина, некоторые фонтаны не запускались более 30 лет, их изношенность составляла 100%.
"Основным условием при проектировании было сохранить исторический облик общественного пространства. К фонтанам добавили лишь подсветку, которую уже успели оценить посетители парка. По просьбам нижегородцев работу фонтанов продлили до 22 часов. Теперь многие специально приезжают в вечернее время в парк погулять. У центрального фонтана нескончаемые фотосессии", - отметил Сергей Рябинин.
Напомним, первый каскад прямоугольного фонтана у центрального входа в Автозаводский парк и фонтан на улице Рокоссовского открыли в День рождения Нижнего Новгорода 17 августа 2019 года.
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