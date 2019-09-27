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Общество

Большая аллея фонтанов открылась в Автозаводском парке в Нижнем Новгороде

30 сентября 2019 14:35  [67] Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Большая аллея фонтанов открылась после реконструкции в Автозаводском парке культуры и отдыха в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Она состоит из 14 маленьких, большого центрального и круглого фонтана у зенитной установки.

По словам директора парка Сергея Рябинина, некоторые фонтаны не запускались более 30 лет, их изношенность составляла 100%.

"Основным условием при проектировании было сохранить исторический облик общественного пространства. К фонтанам добавили лишь подсветку, которую уже успели оценить посетители парка. По просьбам нижегородцев работу фонтанов продлили до 22 часов. Теперь многие специально приезжают в вечернее время в парк погулять. У центрального фонтана нескончаемые фотосессии", - отметил Сергей Рябинин.

Напомним, первый каскад прямоугольного фонтана у центрального входа в Автозаводский парк и фонтан на улице Рокоссовского открыли в День рождения Нижнего Новгорода 17 августа 2019 года.

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