Очередной религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде Общество

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Очередной религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, 17 октября 2019 года пройдут публичные слушания по разрешению использования участка под религиозное использование в Приокском районе.

Речь идет об участке между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе в районе школы-интерната для глухих детей.

Слушания пройдут 17 октября в 18:00 по адресу: пр. Гагарина, 148 (администрация Приокского района, актовый зал).

Напомним, что другие публичные слушания по инициативе Нижегородской Епархии пройдут также в Приокском районе 15 октября. Предлагается внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина.