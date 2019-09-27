Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2019 15:08  [41] Очередной религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде
30 сентября 2019 14:51  [52] Корпус Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде будет реконструирован
30 сентября 2019 14:46  [92] Публичные слушания по планировке набережной Оки в районе метромоста пройдут в Нижнем Новгороде
30 сентября 2019 14:35  [66] Большая аллея фонтанов открылась в Автозаводском парке в Нижнем Новгороде
30 сентября 2019 14:02  [83] Акция по бесплатной проверке тонометров пройдет в Нижегородской области
30 сентября 2019 13:52  [134] Посаженная Александром Пушкиным лиственница получила статус памятника природы
30 сентября 2019 13:38  [76] "Нижегородский водоканал" поддержит развитие рабочих специальностей
30 сентября 2019 13:12  [93] "Дом.ru" провел в Нижнем Новгороде социальный эксперимент "Серый Волк на страже детской безопасности"
30 сентября 2019 12:42  [118] Продажа горячих напитков будет организована в центре Нижнего Новгорода зимой
30 сентября 2019 12:12  [234] Фонтан у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде восстановят на деньги собственника
Общество

Очередной религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде

30 сентября 2019 15:08  [41] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Очередной религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, 17 октября 2019 года пройдут публичные слушания по разрешению использования участка под религиозное использование в Приокском районе.

Речь идет об участке между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе в районе школы-интерната для глухих детей.

Слушания пройдут 17 октября в 18:00 по адресу: пр. Гагарина, 148 (администрация Приокского района, актовый зал).

Напомним, что другие публичные слушания по инициативе Нижегородской Епархии пройдут также в Приокском районе 15 октября. Предлагается внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph