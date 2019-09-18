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Публичные слушания по инициативе Нижегородской Епархии пройдут в Приокском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Предлагается внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина.
Инициатор – "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".
Слушания пройдут 15 октября в 18:00 по адресу: пр.Гагарина, 148 (администрация Приокского района).
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