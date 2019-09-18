Публичные слушания по инициативе Нижегородской Епархии пройдут в Приокском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Публичные слушания по инициативе Нижегородской Епархии пройдут в Приокском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Предлагается внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина.

Инициатор – "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".

Слушания пройдут 15 октября в 18:00 по адресу: пр.Гагарина, 148 (администрация Приокского района).