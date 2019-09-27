Новый ФАП открылся в с. Болтинка Сеченовского района Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Болтинка Сеченовского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта - это всегда большое событие. В селе Болтинка проживает более 780 жителей, в том числе 69 детей, естественно, что они нуждаются в организованной первичной медико-санитарной помощи, тем более что до ЦРБ порядка 20 километров. Инъекции, осмотры, прививки - все это должно проводиться здесь", - отметил главный врач Сеченовской центральной районной больницы Антон Новиков.

ФАП в селе Болтинка представляет из себя одноэтажное модульного типа здание. Для маломобильных пациентов при входе в здание предусмотрен пандус с поручнями. Также перед ФАПом установлены скамейки и навес для детских колясок.

(фото: правительство НО)

"Пациенты со всего региона смогут своевременно проходить диагностические обследования и получать качественное лечение. Это соответствует целям развития системы здравоохранения, которые поставил Президент России Владимир Путин», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, всего в регионе в этом году открываются пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Мы продолжим работу по замене и строительству стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. Вместе с тем, хорошо зарекомендовала себя мобильная медицина. В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение " закупаются мобильные медицинские комплексы для обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах области - 11 мобильных ФАПов и 12 специализированных медицинских комплексов. Мобильные ФАПы и комплексы будут работать во всех районах области в поселениях с численностью жителей до 100 человек ", - отметил Глеб Никитин.