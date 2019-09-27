"В Нижегородской области действительно есть проблемы с пропажей детей", - Сергей Шухрин Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин назвал НИА "Нижний Новгород" причины, из-за которых Нижегородская область лидирует по числу пропавших детей.

Согласно информации ПСО "Волонтер", сейчас в Нижегородской области числятся пропавшими около 150 взрослых и восемь детей. Речь идет лишь о тех людях, поиском которых занимается волонтерский отряд. В действительности же их гораздо больше.

По мнению Сергея Шухрина, количество несчастных случаев "серьезно зависит от плотности населения". Кроме того, близко находится столица - Москва, куда подростки уезжают "в поисках лучшей жизни".

"Понятно, что на первом месте Московская область, потому что там много людей и город большой. В Нижегородской области действительно есть проблемы с пропажей детей, особенно девочек. И количество ненайденных у нас одно из лидирующих. Здесь, конечно, и социальное положение влияет. Промышленный город, может быть, до конца не устроен в плане каких-то детских учреждений и мероприятий, то есть дети предоставлены сами себе", - отметил он.

В качестве еще одной причины руководитель ПСО "Волонтер" назвал криминогенную обстановку и конфликты, как в семье, так и в детских учреждениях.

"Криминал тяжелым грузом на нас висит. Многие преступления не раскрыты до сих пор. Здесь, конечно, есть ряд вопросов и к полиции, и к СК, да и вообще к системе профилактики в целом. ОБЖ отменили давно, а альтернативы никакой не предложили. В связи с этим культура безопасности у населения — она на достаточно низком уровне и у взрослых, и у детей", - подчеркнул Сергей Шухрин.

По его мнению, просто учить детей безопасности бесполезно, а специализированных занятий со взрослыми по безопасности детей зачастую просто нет и какие-то обрывки информации они получают в Интернете и СМИ. Этого, убежден эксперт, недостаточно.

Что же касается создания ДНК-базы родственников пропавших — по мнению Сергея Шухрина, это может быть полезно в случае, если необходимо опознать труп или найти человека, который давно уже пропал при потере памяти.

"В оперативных поисках может быть полезно, если найдут какие-то следы жизнедеятельности, потому что бывают пятна крови, слюна и другие биологические материалы. Но я, как преподаватель ОБЖ, начал бы с другого. Профилактика — это лучший способ поиска", - резюмировал Сергей Шухрин.

Напомним, Нижегородская область попала в число регионов, где больше всего пропадает детей и подростков.