Нижегородская область попала в число регионов, где больше всего пропадает детей и подростков Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородская область попала в число регионов, где больше всего пропадает детей и подростков. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних 24 сентября 2019 года с участием председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Этому направлению, как и в целом защите детей от преступных посягательств, ведомство всегда уделяет особое внимание.

На совещании озвучены статистические данные ведомства, согласно которым в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года – 8 383 человека. На данный момент без вести пропавшими остаются 98 несовершеннолетних.

Наибольшее количество детей и подростков, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Приведенные на совещании данные подтверждают, что основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других причин.

В августе текущего года приняты изменения в законодательство, регулирующее оперативно-розыскную деятельность, позволяющие более оперативно получать информацию о пропавшем несовершеннолетнем при наличии у него мобильного телефона с согласия родителей.

Отмечается положительная практика привлечения психологов для профилактических мероприятий и выяснения причин уходов детей из социальных учреждений, семей и детских домов, а также психологического состояния самих детей.

В Иркутской области накоплен опыт использования мобильных приложений для незамедлительного оповещения волонтеров и координации их дальнейшей работы. В частности, мобильное приложение "Оберег. Поиск детей" позволяет в течение нескольких минут оповестить большое количество волонтеров в разных населенных пунктах. В минувшем году с помощью этой программы были найдены пятеро детей.

Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах. По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе.

Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании на сайте Следственного комитета актуального раздела, содержащего информацию о разыскиваемых несовершеннолетних.

Также глава ведомства поручил подчиненным проработать вопрос о создании базы ДНК-учета родственников пропавших без вести несовершеннолетних.

Напомним, что в Нижегородской области больше года ищут 9-летнюю Машу Люлину. Ребенка не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка также вышла на прогулку около дома.

Также больше года назад пропала 13-летняя Мария Ложкарева. Девочка 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Напомним также, в начале сентября этого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку "Мещерской банды" подростков в Нижнем Новгороде.