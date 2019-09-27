Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2019 19:10  [57] Нижний сегодня: главные события дня
30 сентября 2019 18:41  [106] "Нижегородская ярмарка остановилась в развитии", - Павел Солодкий
30 сентября 2019 18:34  [80] Свыше 1,5 тысяч клиентов "ТНС энерго НН" из Навашинского района в октябре получат объединенные квитанции
30 сентября 2019 18:25  [71] МФЦ Дзержинска начал принимать обращения по вопросам проведения капитального ремонта
30 сентября 2019 17:46  [112] "Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде
30 сентября 2019 17:35  [167] Максим Соловьев назначен гендиректором Нижегородской ярмарки
30 сентября 2019 17:20  [101] "В Нижегородской области действительно есть проблемы с пропажей детей", - Сергей Шухрин
30 сентября 2019 16:45  [92] Новый ФАП открылся в с. Болтинка Сеченовского района Нижегородской области
30 сентября 2019 16:22  [88] "Ростелеком" выбрал победителя конкурса "Цифровой прорыв" по разработке проектов для умных городов
30 сентября 2019 16:13  [111] Приемная кампания-2020. Что изменится для абитуриентов?
Общество

"Нижегородская ярмарка остановилась в развитии", - Павел Солодкий

30 сентября 2019 18:41  [106] Общество

"Нижегородская ярмарка остановилась в развитии" – считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.

"К сожалению, Ярмарка за последние несколько десятилетий начала утрачивать свою значимость. Сокращение выставочных павильонов, нереализованные проекты - строительство гостиницы, выставочного комплекса, которые планировались - не дали возможность Ярмарке активно развиваться. Потенциал, который когда-то был заложен, исчерпан. Сейчас выставочно-ярмарочная деятельность ведется на больших площадях. На Нижегородской ярмарке остался один павильон, и для нашего региона это смотрится очень куцо", - пояснил он.

"Ярмарке нужно новое лицо, новые идеи. Конечно, эти идеи будут требовать серьезного финансирования. Быть Ярмарке выставочным комплексом или пора Нижнему Новгороду построить новый комплекс - это вопрос концепции, которую необходимо определить и дальше двигаться", - добавил Павел Солодкий.

Напомним, Максим Соловьев назначен гендиректором Нижегородской ярмарки.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph