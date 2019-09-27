"Нижегородская ярмарка остановилась в развитии", - Павел Солодкий Общество

"Нижегородская ярмарка остановилась в развитии" – считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.

"К сожалению, Ярмарка за последние несколько десятилетий начала утрачивать свою значимость. Сокращение выставочных павильонов, нереализованные проекты - строительство гостиницы, выставочного комплекса, которые планировались - не дали возможность Ярмарке активно развиваться. Потенциал, который когда-то был заложен, исчерпан. Сейчас выставочно-ярмарочная деятельность ведется на больших площадях. На Нижегородской ярмарке остался один павильон, и для нашего региона это смотрится очень куцо", - пояснил он.

"Ярмарке нужно новое лицо, новые идеи. Конечно, эти идеи будут требовать серьезного финансирования. Быть Ярмарке выставочным комплексом или пора Нижнему Новгороду построить новый комплекс - это вопрос концепции, которую необходимо определить и дальше двигаться", - добавил Павел Солодкий.

Напомним, Максим Соловьев назначен гендиректором Нижегородской ярмарки.