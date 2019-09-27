Случай бешенства выявлен в Перевозе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 1 октября 2019 года.
Результат лабораторных исследований патологического материала от местной собаки в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" оказался положительным.
"В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами государственная ветеринарная служба Нижегородской области проводит мероприятия по ликвидации бешенства", - говорится в сообщении.
Напомним, карантин по бешенству установили в с.Хохлома Ковернинского района Нижегородской области.
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