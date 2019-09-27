Случай бешенства выявлен в Перевозе Нижегородской области Происшествия

Случай бешенства выявлен в Перевозе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 1 октября 2019 года.

Результат лабораторных исследований патологического материала от местной собаки в ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" оказался положительным.

"В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами государственная ветеринарная служба Нижегородской области проводит мероприятия по ликвидации бешенства", - говорится в сообщении.

Напомним, карантин по бешенству установили в с.Хохлома Ковернинского района Нижегородской области.