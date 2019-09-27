Липы высадят в нижегородском сквере им.Евстигнеева Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Липы высадят в нижегородском сквере имени Евгения Евстигнеева на Театральной площади 2 октября 2019 года. Начало в 11:00.

Как сообщили в администрации Нижегородского района, мероприятие приурочено к дню рождения известного нижегородца – 9 октября ему бы исполнилось 93 года.

В посадке деревьев примут участие глава района Алексей Мочкаев, педагоги и студенты Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева, члены экологического совета при администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в июне этого года Дума Нижнего Новгорода одобрила присвоение скверу на Театральной площади имени Евгения Евстигнеева.

СПРАВКА (Википедия):

Евгений Евстигнеев родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде.

Детство Евгения прошло на окраине, которая называлась посёлком Володарского. Его отец был на двадцать лет старше матери. Оба они были рабочими: Александр Михайлович — металлург, Мария Ивановна — фрезеровщица. Будущий актёр в шесть лет остался без отца, мать второй раз вышла замуж, но и отчим умер, когда мальчику было семнадцать. До войны успел окончить семилетку и в 1941 году пошёл работать электромонтёром. Потом год проучился в дизелестроительном техникуме, после смерти отчима четыре года работал слесарем на заводе "Красная Этна", занимался в самодеятельности, играл джаз. Был очень музыкален, виртуозно играл на разных инструментах: гитаре, рояле, вилках. Выступал в разных местах.

В 1946 году был зачислен на первый курс Горьковского театрального училища (ныне Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева). Окончив его в 1951 году, был распределён во Владимирский областной драматический театр имени А. Луначарского.

В 1954 году поступил в Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького в Москве, сразу на второй курс, куда его взял сам её ректор В. З. Радомысленский. В середине 1955 года студенты Школы-студии МХАТ, среди которых был и Евгений, создали "Студию молодых актёров", которая через год стала базой для нового столичного театра "Современник". В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ (курс П. В. Массальского) и был принят во МХАТ.

С 1957 года — актёр театра "Современник". Евстигнеев был одним из наиболее востребованных актёров советского кино с середины 1960-х годов до начала 1990-х.

Евстигнеев блестяще перевоплощался в тихих интеллигентов (профессор Плейшнер в "Семнадцати мгновениях весны"), энергичных начальников (товарищ Дынин в "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"), циничных преступников (Пётр Ручников в "Место встречи изменить нельзя", старый зэк в "…По прозвищу „Зверь“"), мировых светил науки (профессор Преображенский в "Собачьем сердце"), выпивох (Иван Адамыч в "Старом Новом годе"), неуловимых миллионеров (Александр Корейко в "Золотом телёнке"), крупнейших государственных деятелей разных эпох (вице-канцлер Алексей Бестужев в "Гардмемаринах, вперёд!", Иван Грозный в "Ермаке", Михаил Калинин в "Пирах Валтасара, или Ночи со Сталиным", Анатолий Луначарский в "Штрихах к портрету В. И. Ленина"), коварных авантюристов (Пётр Гарин в " Гиперболоиде инженера Гарина"), незадачливых охотников за сокровищами (хромой итальянец в "Невероятных приключениях итальянцев в России"), бывших звёзд эстрады (Алексей Беглов в "Зимнем вечере в Гаграх"), аристократов, военных и многих других.