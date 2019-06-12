Нижегородскому скверу на Театральной площади присвоят имя Евгения Евстигнеева Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили присвоение скверу на Театральной площади имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 19 июня 2019 года.

Инициатором выступила фракция "Единая Россия" в Думе, следующим шагом будет обращение к главе города с предложением провести межевание сквера.

По словам председателя Думы Дмитрия Барыкина, решение логичное, поскольку рядом со сквером находится театральное училище, а также около нижегородского театра Драмы есть памятник Евгению Евстигнееву.

Напомним, что в октябре 2016 года, экс-главный редактор газеты "Патриоты Нижнего" Андрей Вовк обратился в администрации двух районов с предложением назвать улицу в Нижнем Новгороде в честь актера Евгения Евстигнеева – уроженца г. Горького - которому в октябре 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения. В свою очередь администрация Нижегородского района города предложила три варианта увековечивания памяти Евгения Евстигнеева в названии улиц города, однако до сих пор решение не принято.