Строительство ЖК "Университетский" планируется завершить до конца 2021 года, - Глеб Никитин Общество

проект строительства ЖК Университетский Фото: с сайта gipernn.ru

Строительство ЖК "Университетский" в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе выездного совещания 1 октября 2019 года по вопросу достройки жилого комплекса.

Долгострой с 2016 года

Объект начали строить во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования.

Как отметил глава региона, готовность объекта составляла менее 1%. Было частично выполнено устройство свайного поля.

Ранее застройщиком ЖК "Университетский" выступало ООО "Квартстрой Центр", которое сейчас признано банкротом. Напомним, что данная компания также занималась строительством ЖК "Новинки Smart City" в Богородском районе Нижегородской области.

Согласно решению суда, с июня достройку ЖК осуществляет

АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция

по строительству".

"Мы выбрали путь достройки через нашего регионального оператора. Экономика полностью просчитана. Планируется завершить строительство до конца 2021 года. Благодаря этому 76 дольщиков смогут получить свое жилье", - сказал глава региона.

Компенсационные земельные участки

В качестве компенсации "Дирекциипо строительству" были предоставлены другие земельные участки по Казанскому шоссе, переданные региону из федеральной собственности. Там также предполагается строительство жилых домов, средства от продажи помещений в которых позволят компенсировать бюджету средства, направленные на достройку жилого комплекса. На данный момент на площадке начались строительные работы.

Губернатор отметил, что по каждому объекту незавершённого строительства идет поиск индивидуального решения.

"Скоро сдвинется с мёртвой точки строительство дома на площади Сенной, зашел инвестор на долгострой на улице Родионова, завершается строительство дома на улице Ошарской. Достраиваются "Новинки Smart City". Сформирована дорожная карта по достройке ЖК "Окский берег" совместно с "Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства". Также совместно с Фондом предполагается определить источники финансирования по ЖК "На Гончарова" и "Европейский", - добавил глава региона.

По проекту 7 домов

"Долгожданное строительство наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Раньше здесь был пустырь, захламленный участок, стройка встала. У всех дольщиков была паника. Но сейчас мы видим движение на площадке, работает строительная техника. Понимаем, что дом будет достроен", - сказал представитель инициативной группы участников долевого строительства ЖК "Университетский" Вячеслав Крупнов.

Ранее сообщалось, что строительство ЖК "Университетский" будет возобновлено в сентябре. "Дирекция по строительству" планирует возвести 7 многоквартирных жилых домов, инвестировав 4,6 млрд рублей.