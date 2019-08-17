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Общество

Новый застройщик ЖК "Университетский" получил в качестве компенсации землю для возведения собственных домов

28 августа 2019 16:53  [162] Общество
Проект ЖК Университетский

Проект ЖК Университетский

Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый застройщик проблемного ЖК "Университетский" - АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" - получило в аренду три земельных участка на Казанском шоссе. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 августа 2019 года.

Участки общей площадью 55,8 тысяч кв.м. были предоставлены застройщику в качестве компенсации за достройку ЖК "Университетский". "Дирекция по строительству" планирует возвести там семь многоквартирных жилых домов, инвестировав 4,6 млрд рублей.

Права на достройку этого проблемного жилого комплекса и обязательства перед его дольщиками переданы Дирекции по решению Арбитражного суда Нижегородской области в июне 2019 года.

Напомним, в феврале 2018 года министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров сообщил, что достройка ЖК "Университетский" не планируется.

Ранее застройщиком ЖК "Университетский" выступало ООО "Квартстрой Центр", которое сейчас признано банкротом. Напомним, что данная компания также занималась строительством ЖК "Новинки Smart City" в Богородском районе Нижегородской области. Право на возведение этого ЖК тоже передали "Дирекции по строительству".

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