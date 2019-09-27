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Общество

Негативное отношение к коррупции формировали у нижегородских школьников на едином классном часе

01 октября 2019 14:15  [80] Общество

Единый классный час для обучающихся первых-одиннадцатых классов по формированию негативного отношения к коррупции прошел в общеобразовательных организациях Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, цель урока - "формирование у обучающихся негативного отношения к коррупции как к нежелательному социальному явлению через понимание причин возникновения этого явления и вреда, причиняемого им обществу, формирование активной жизненной позиции и гражданской ответственности, самосознание важности таких понятий, как соблюдение закона, чести и честности, незапятнанной репутации и необходимости борьбы с коррупцией".

Всего в мероприятии приняли участие 240 623 обучающихся, 13 883 педагогов, 13 специалистов прокуратуры, 31 представитель ОМВД, 26 специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Напомним, экзамены в вузах стали снимать на камеру во избежание взяточничества со стороны преподавателей.

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