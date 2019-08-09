Экзамены в вузах стали снимать на камеру во избежание взяточничества со стороны преподавателей Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Экзамены в транспортных вузах Приволжского федерального округа стали снимать на камеру во избежание взяточничества со стороны преподавателей. Об этом сообщил приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков в ходе круглого стола 14 августа 2018 года.

"Мы решили поэкспериментировать и оборудовать около 25% аудиторий вузов транспортной отрасли средствами объективной фотовидеофиксации. Как показала практика, ни одного коррупционно-емкого факта не было обнаружено. Мне кажется, что за этим - будущее", - сказал Тимур Кебеков.

Прокурор пояснил, что студент знает: если он не ответит – никто ему хорошую оценку не поставят. Если он чем-то недоволен - то может обжаловать оценку, сначала заведующему кафедры, потом комиссии. Преподаватель тоже защищен – его никто не обвинит в незаконном занижении данной оценки.

Тимур Кебеков напомнил, что в апреле 2019 года в отношении заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта" заведено уголовное дело по статье "Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей".

Студент заплатил завкафедры две тысячи рублей за положительную оценку на зачете по предмету "Криминалистика". При этом знания студента никак не были проверены.

Также в отношении этого преподавателя было заведено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 30 тысяч рублей за изготовление дипломной работы и ее последующее рецензирование.