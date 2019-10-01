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Общество

Мост отремонтируют в деревне Семеновского района по иску прокуратуры

02 октября 2019 09:19  [37] Общество

Мост отремонтируют в деревне Деяново Семеновского района по иску прокуратуры. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 2 октября 2019 года, по решению суда ГКУ НО "ГУАД" обязано провести ремонт.

Ранее Семеновской городской прокуратурой по обращению местного жителя проведена проверка соблюдения требований законодательства при обслуживании моста.

Установлено, что подъезд к населенному пункту д. из-за отсутствия альтернативной дороги возможен лишь через мост над р. Песочной. Мост находится в неудовлетворительном состоянии и предусматривает максимально установленную нагрузку не более 4 тонн, что затрудняет своевременное прибытие в населенный пункт пожарных расчетов в случае экстренных ситуаций.

В связи с выявленными недостатками, представляющими опасность для жизни и здоровья граждан, городской прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Однако мер к ремонту моста не принималось, в связи с чем городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области включить работы по ремонту моста над р. Песочной в Перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту в 2020 году и обязании ГКУ НО "ГУАД" провести ремонт данного моста до 30 июня 2020 года. Суд поддержал требования прокуратуры.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, два пешеходных моста через р.Левинка отремонтировали в Нижнем Новгороде.

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