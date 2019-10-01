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Общество

Начальник ГУФСИН получил представление из-за отсутствия комнат для свиданий в колониях Нижегородской области

02 октября 2019 10:57  [42] Общество

Начальник ГУФСИН получил представление, в том числе из-за отсутствия комнат для свиданий в колониях Нижегородской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона 2 октября 2019 года.

Установлено, что на двух участках колоний-поселений в районе п.Сухобезводное отсутствуют предусмотренные действующим законодательством комнаты для проведения свиданий; детская комната в одной из исправительных колоний области, а также отсутствие в комнатах свиданий исправительных колоний необходимых предметов быта.

Кроме того установлены случаи необоснованного отказа администрации исправительной колонии в предоставлении посылок осужденным.

Помимо прочего, выявлены нарушения периодичности предоставления свиданий, посылок и передач осужденным.

В связи с нарушениями спецпрокуратурой в адрес начальника ГУФСИН России по Нижегородской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее, по результатам проверки, проведенной спецпрокуратурой, в исправительном учреждении Нижнего Новгорода выявлены нарушения прав осужденных. По закону норма жилой площади в расчете на одного осужденного не может быть менее 2 кв.м, а по факту составила всего 1,5 кв.м.

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