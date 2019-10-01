Компания из Казани поставит в Нижний Новгород снежные пушки для трамплина Экономика

ООО "Лоял Трейд" поставит в Нижний Новгород снежные пушки для трамплина. Как сообщается на сайте госзакупок, компания из Казани стала единственным участником на аукционе по поставке двух передвижных воздушных компрессоров на колесных шасси на сумму 1 млн 823 тысячи рублей.

Источник финансирования – бюджет Нижегородской области. Поставить снегогенераторы необходимо в срок не позднее 29 ноября 2019 года, включая работы по сборке и установке, пусконаладочные работы, инструктаж специалистов по использованию и эксплуатации оборудования. Гарантия на оборудование составляет 1 год.

Напомним, государственный контракт на строительство трамплина был заключен в декабре 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 193 млн рублей, деньги выделены также из бюджета Нижегородской области. Подрядчик - "Нижегородстройпроект". По условиям контракта, строительство трамплина необходимо завершить до 20 декабря 2019 года.

СПРАВКА:

ООО "Лоял Трейд" зарегистрировано в Казани в 2017 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор и один из учредителей – Марсель Ильдусович Мирзагитов. Основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля.