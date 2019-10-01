Акция по бесплатной проверке тонометров стартовала в Нижегородской области

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Акция "Будь уверен! Будь здоров!" по бесплатной проверке тонометров стартовала в Нижегородской области 1 октября 2019 года. Сотрудники ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области при поддержке регионального министерства социальной политики проверяют корректность работы тонометров артериального давления в социальных учреждениях стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.
Мероприятия проходят в рамках региональной программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
"У нас мероприятия будут проходить в течение целого месяца. Главная задача – привлечь внимание общественности, предприятий, учреждений к проблемам пожилых людей, а также оказать внимание, теплоту и заботу пожилым людям. Все акции, посвященные Дню пожилого человека, направленны именно на развитие активного долголетия", - добавила директор управления социальной защиты населения Нижегородского района Галина Шемелева.
Метрологи Нижегородского ЦСМ Росстандарта проводят измерения с помощью специального эталонного оборудования, предназначенного для поверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления. Оборудование имитирует человека с эталонным давлением (120 на 80) и пульсом (80). Сам эталон также проверяют 1 раз в год на более точных приборах.
"Мы напоминаем нижегородцам о необходимости своевременной проверки работоспособности средств измерений, которыми они пользуются. Работа метрологов в первый день акции показала, что основные нарушения работы тонометров – это некорректная работа экрана, насоса, клапанов, манжет. Между тем корректное измеренное давление – это своевременное принятие решение для консультации врача и постановки правильного диагноза", - подчеркнул директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.
Участники акции получили памятки о том, как правильно измерять давление в домашних условиях. На приборах, которые успешно прошли проверку, были наклеены специальные наклейки "Я - точный!".
Акция продолжится до 10 октября 2019 года. Она пройдет в социальных учреждениях Нижнего Новгорода, Арзамаса, Лукоянова и Сергача. Подробная информация и адреса проведения акции – по ссылке.
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