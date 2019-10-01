Липы и клены высадили в сквере имени Евстигнеева Нижнего Новгорода Общество

Липы и остролистные клены высадили чиновники, журналисты и экологи в сквере имени Евстигнеева на Театральной площади Нижнего Новгорода, сообщают организаторы мероприятия.

Как отметил глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев, решение посадить деревья в сквере имени Евгения Евстигнеева в начале октября неслучайно. По его совам сразу несколько дат в октябре связаны с именем Евстигнеева: 9 октября нашему земляку исполнилось бы 93 года, 6 октября 2006 года имя Евстигнеева было присвоено Нижегородскому театральному училищу, где он учился, и 10 октября 2011 года в драматическом театре был открыт традиционный фестиваль-конкурс имени Евстигнеева.

Добавим, что посадка лип и кленов - только начало благоустройства сквера, весной там планируется разбить газоны и высадить живую изгородь.

Как рассказал член совета по экологии при главе Нижнего Новгорода Алексей Краснов, количество высаженных деревьев для этого сквера значительное. "Высадка деревьев в сквере им.Евстигнеева – это не только дань памяти нашему великому земляку, но и вклад в охрану окружающей среды", - добавил он.

В посадке деревьев также приняли участие нижегородские журналисты.

По словам главного редактора "Комсомольской правды – Нижний Новгород" Андрея Вовка, важно, что сквер не просто назвали именем Евгения Евстигнеева, но его наполняют мероприятиями и смыслами. "Хотелось бы и дальше видеть развитие сквера", - добавил он. В качестве примера собеседник привел проведение там театральных мероприятий или установку информационных стендов про Евстигнеева. "Ведь этот сквер – один из самых красивых, зеленых и уютных в верхней части города", - подчеркнул журналист, напомнив также, что он и другие активисты еще в 2016 году обратились в администрацию Нижнего Новгорода с идеей увековечить имя Евстигнеева в названии площади или улицы. "Но реализовать ее смог только нынешний глава Нижнего Новгорода Владимир Панов", - отметил Андрей Вовк.