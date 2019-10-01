Новые требования для пунктов переработки древесины введут в Нижегородской области Бизнес

Новые требования для пунктов переработки древесины введут в Нижегородской области. Департаментом лесного хозяйства региона подготовлен законопроект "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории Нижегородской области". Проект закона принят Законодательным собранием области и направлен на рассмотрение главе региона.

Цель - предотвратить нелегальную реализацию древесины.

Как сообщили в ведомстве, законом вводится обязательное требование постановки на учет в департаменте лесного хозяйства пунктов переработки древесины, осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородской области. После регистрации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет выдано свидетельство. К тому же, организации будут обязаны вести учет поступающей на переработку древесины и отгружаемой продукции её переработки.

Указанные требования вступят в силу в течение двух месяцев со дня установления правительством Нижегородской области порядка постановки на учет пунктов переработки древесины.

Напомним, Нижегородская область внедряет новую концепцию лесопользования: лесной фонд разделят на 4 зоны, а древесину из нижегородских лесов начнут продавать на российской бирже.