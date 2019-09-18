Нижегородская область внедряет новую концепцию лесопользования Экономика

Нижегородская область внедряет новую концепцию лесопользования. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" 19 сентября 2019 года.

"Если говорить о Нижегородской области, то сейчас почти половина территории региона занята лесами. Ежегодно в Нижегородской области заготавливается около 4 миллионов кубометров древесины. При этом у региона есть потенциал для развития данного направления", - отметил глава региона.

Лесной фонд разделят на 4 зоны:

- зона конкурсного предоставления для крупных предприятий

- зона аукционного предоставления для небольших предприятий (лесопилок)

- зона реализации приоритетных инвестиционных проектов

- участки для нужд граждан и малого и среднего предпринимательства.

Древесину из нижегородских лесов начнут продавать на российской бирже

В августе этого года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей. Древесину из нижегородских лесов начнут продавать на российской бирже с 2020 года.

Для этого необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке, указанной в извещении о проведении аукциона на официальном сайте департамента лесного хозяйства.

"До конца сентября будет разработана дорожная карта взаимодействия, проведено обучение сотрудников нижегородских организаций, которые занимаются поставками леса, и уже со следующего года начнем работу на площадке биржи. Цивилизованное использование лесов выгодно всем. Это дополнительные поступления в бюджет, которые идут либо на восстановление лесов, либо на социальные нужды. Так, планируется, что в этом году поступления в бюджеты всех уровней составят не менее 900 млн рублей, в том числе в областной бюджет – не менее 500 млн рублей. Это новые возможности для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают или хотят работать с лесом. Это новые рабочие места на предприятиях лесной промышленности, что крайне важно для северных районов Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

На заседании Госсовета 19 сентября Глеб Никитин также предложил разработать программу по восстановлению леса.