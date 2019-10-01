Рыбачить на зимовальных ямах запрещено в Нижегородской области Общество

Рыбачить на зимовальных ямах запрещено в Нижегородской области. В комитете регионального

госохотнадзора Нижегородской уточнили, что запрет начал действовать с 1 октября 2019 года.

Специалисты в области охраны объектов животного мира отмечают, что зона со слабым круговым течением на дне обеспечивает рыбу достаточным количеством кислорода и экономит ее силы на сопротивление течению.

"Такие места находятся на больших глубинах, поэтому их называют "зимовальными ямами". Определить их расположение не сложно, однако практика показывает, что после богатого зимнего промысла уловы значительно падали на несколько лет, поскольку на нерест шло меньше рыбы", - отметили в комитете.

Как пояснили в госохотнадзоре, запрет на вылов рыбы в пределах зимовальных ям был введен в середине двадцатого века с целью поддержания популяции водных биологических ресурсов. В настоящее время добыча рыбы на зимовальных ямах является браконьерством, за которое предусмотрены штрафы: на граждан в размере 2-5 тысяч рублей; на должностных лиц – 20-30 тысяч рублей; на юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.

Перечень зимовальных ям указан в приложении № 5 к правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453.

Для удобства граждан комитетом в октябре 2019 года будет разработана схема зимовальных ям, которая также будет размещена на сайте ведомства.

Телефон единой круглосуточной экологической диспетчерской службы для сообщений о правонарушениях в сфере рыболовства 8(831) 433−22−11.

Ранее, житель Чувашии, пытавшийся незаконно рыбачить в Нижегородской области, получил 2 года условно.