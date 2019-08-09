Последние новости рубрики Происшествия
09 августа 2019 12:50  [79] Житель Чувашии, пытавшийся рыбачить в Нижегородской области, получил 2 года условно
09 августа 2019 12:23  [81] Подросток утонул в Вадском районе Нижегородской области, - СУ СК
09 августа 2019 11:22  [121] Нижегородские полицейские задержали похитителя 171 сотового телефона
09 августа 2019 10:53  [390] Нижегородец на легковушке врезался в толпу стоящих на обочине людей
09 августа 2019 10:24  [218] Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой в Лысковском районе
09 августа 2019 10:21  [303] Грузовик с ГСМ загорелся на трассе М-7 "Волга" 9 августа
08 августа 2019 16:33  [342] Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения окружающей среды из-за токсичной свалки в Павловском районе
08 августа 2019 15:12  [232] Прокуратура НО хочет предложить горадминистрации устранить экологический ущерб в СНТ "Родник"
08 августа 2019 14:28  [331] Более 20 уголовных дел возбуждено в отношении нижегородских ДУКов в 2019 году
08 августа 2019 14:09  [200] Около 100 "черных лесорубов" выявили в Нижегородской области в 2019 году
Происшествия

Житель Чувашии, пытавшийся рыбачить в Нижегородской области, получил 2 года условно

09 августа 2019 12:50  [79] Происшествия

Суд признал жителя Чувашии виновным в незаконной рыбалке на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что 31-летний мужчина и его знакомый в апреле текущего года приехали в Пильнинский район на озеро Прорва и забросили в воду две сети длинной 90 метров и высотой 1,5 метра каждая. Однако вскоре нарушителей задержали сотрудники Центра охраны животного мира и водных биологических ресурсов.

Когда сети извлекли, рыбы в сетях не оказалось.

Между тем, ловля рыбы сетью является браконьерством. Суд признал жителя Чувашии виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) и приговорил его к двум годам и трем месяцам условно с испытательным сроком на два года. Уголовное дело в отношении второго рыбака выделено в отдельное производство.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph