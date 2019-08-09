Житель Чувашии, пытавшийся рыбачить в Нижегородской области, получил 2 года условно Происшествия

Суд признал жителя Чувашии виновным в незаконной рыбалке на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что 31-летний мужчина и его знакомый в апреле текущего года приехали в Пильнинский район на озеро Прорва и забросили в воду две сети длинной 90 метров и высотой 1,5 метра каждая. Однако вскоре нарушителей задержали сотрудники Центра охраны животного мира и водных биологических ресурсов.

Когда сети извлекли, рыбы в сетях не оказалось.

Между тем, ловля рыбы сетью является браконьерством. Суд признал жителя Чувашии виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) и приговорил его к двум годам и трем месяцам условно с испытательным сроком на два года. Уголовное дело в отношении второго рыбака выделено в отдельное производство.