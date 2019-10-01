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Общество

"Школа здоровья" для пожилых людей открылась в Нижнем Новгороде

02 октября 2019 17:36  [63] Общество

Фото: Единая Россия

Акция "Единой России" - "Школа здоровья" стартовала В Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии.

Она организована проектом сторонников ЕР - "Центром поддержки гражданских инициатив" совместно с региональным отделением "Союза пенсионеров России".

Сообщается, что в рамках акции специалисты медицинского центра провели для группы пенсионеров урок лечебной физкультуры на специальном оборудовании. Кроме того, квалифицированные врачи прочли для пенсионеров лекцию о программах оздоровления, ответили на их вопросы и записали всех желающих на консультацию.

Также состоялся круглый стол с министром социальной политики Нижегородской области Алексеем Исаевым и управляющим отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области, региональным координатором партийного проекта "Старшее поколение" Владимиром Тарасовым. В ходе общения участники обсудили реализацию национального проекта "Демография" и вопросы организации досуга для людей старшего поколения в городе и области, помощи малоподвижным пенсионерам, работы социальных служб.

Как отметил Владимир Тарасов, сегодня перед государством стоит важная задача – повышение продолжительности и улучшение качества жизни людей старшего поколения.

"Это развитие гериатрической службы, проведение профилактических осмотров граждан старше трудоспособного возраста, дополнительные скрининги для лиц старше 65 лет на выявление инфекционных заболеваний, разработка и внедрение системы долговременного ухода. Важно реализовать региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия"- рассказал координатор партпроекта.

"Мы совместно с Союзом пенсионеров и профильными министерствами будем вести работу, направленную на информирование граждан о ходе реализации проекта в регионе, а также продолжим реализацию совместных социально значимых мероприятий для людей старшего возраста", - добавил он.

Участники круглого стола поддержали инициативу регионального отделения "Союза пенсионеров России" о создании "Бюллетеня пенсионера". Он будет содержать много полезной информации, а именно: телефоны различных служб, списки досуговых центров для пенсионеров, рекомендации, как обезопасить себя от мошенников, нововведения в сфере законодательства, которые касаются их жизни.

Ранее сообщалось, что "Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде в международный день пожилых людей 1 октября.

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