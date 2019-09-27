Фото:
"Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде в международный день пожилых людей 1 октября. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".
Акция организована региональным отделением "Союза пенсионеров России" при содействии нижегородского Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия".
В ходе мероприятия нижегородские пенсионеры посетят три площадки: первая - проведение урока лечебной физкультуры с группой пенсионеров; вторая - лекция о здоровье людей пожилого возраста в зале оздоровительного центра; на третьей состоится круглый стол "Разговор за чашкой чая об активном долголетии" в рамках нацпроекта "Демографии", во время которой встреча актив Союза пенсионеров проведет встречу с министром социальной политики Нижегородской области Алексеем Исаевым и управляющим отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области, региональным координатором партийного проекта "Старшее поколение" Владимиров Тарасовым.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+