"Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Единая Россия

"Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде в международный день пожилых людей 1 октября. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Акция организована региональным отделением "Союза пенсионеров России" при содействии нижегородского Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия".

В ходе мероприятия нижегородские пенсионеры посетят три площадки: первая - проведение урока лечебной физкультуры с группой пенсионеров; вторая - лекция о здоровье людей пожилого возраста в зале оздоровительного центра; на третьей состоится круглый стол "Разговор за чашкой чая об активном долголетии" в рамках нацпроекта "Демографии", во время которой встреча актив Союза пенсионеров проведет встречу с министром социальной политики Нижегородской области Алексеем Исаевым и управляющим отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области, региональным координатором партийного проекта "Старшее поколение" Владимиров Тарасовым.