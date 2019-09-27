Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2019 17:46  [71] "Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде
30 сентября 2019 17:35  [98] Максим Соловьев назначен гендиректором Нижегородской ярмарки
30 сентября 2019 17:20  [72] "В Нижегородской области действительно есть проблемы с пропажей детей", - Сергей Шухрин
30 сентября 2019 16:45  [80] Новый ФАП открылся в с. Болтинка Сеченовского района Нижегородской области
30 сентября 2019 16:22  [79] "Ростелеком" выбрал победителя конкурса "Цифровой прорыв" по разработке проектов для умных городов
30 сентября 2019 16:13  [102] Приемная кампания-2020. Что изменится для абитуриентов?
30 сентября 2019 15:08  [296] Очередной религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде
30 сентября 2019 14:51  [128] Корпус Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде будет реконструирован
30 сентября 2019 14:46  [285] Публичные слушания по планировке набережной Оки в районе метромоста пройдут в Нижнем Новгороде
30 сентября 2019 14:35  [118] Большая аллея фонтанов открылась в Автозаводском парке в Нижнем Новгороде
Общество

"Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде

30 сентября 2019 17:46  [71] Общество

Фото: Единая Россия

"Школа здоровья" для пенсионеров откроется в Нижнем Новгороде в международный день пожилых людей 1 октября. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Акция организована региональным отделением "Союза пенсионеров России" при содействии нижегородского Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия".

В ходе мероприятия нижегородские пенсионеры посетят три площадки: первая - проведение урока лечебной физкультуры с группой пенсионеров; вторая - лекция о здоровье людей пожилого возраста в зале оздоровительного центра; на третьей состоится круглый стол "Разговор за чашкой чая об активном долголетии" в рамках нацпроекта "Демографии", во время которой встреча актив Союза пенсионеров проведет встречу с министром социальной политики Нижегородской области Алексеем Исаевым и управляющим отделения Пенсионного фонда по Нижегородской области, региональным координатором партийного проекта "Старшее поколение" Владимиров Тарасовым.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph