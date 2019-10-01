IOWA и Звонкий выступят в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия – спортивная держава" Культура и отдых

Музыкальные исполнители IOWA и Звонкий выступят на фестивале огня "Жарко" в рамках культурной программы международного форума "Россия – спортивная держава". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие пройдет 11 октября в 17:00 на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке.

"Рядом с пакгаузами соберутся лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы. Гости фестиваля увидят опасные и зрелищные трюки с пламенем, танцы с факелами. Фитнес-инструкторы проведут для гостей вечернюю зарядку. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению спортивных сувениров. На протяжении всего фестиваля будет работать локация с воздушными шарами", - говорится в информации о фестивале.

В финале праздника площадку украсит световая инсталляция.

Вход на фестиваль свободный.

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