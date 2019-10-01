Нижегородскую администрацию обязали перенести сроки сноса авариного дома по ул.8 Марта Общество

Нижегородскую администрацию обязали перенести сроки сноса авариного дома по ул.8 Марта в Сормовском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 октября 2019 года.

Ранее прокурор Сормовского района обратился с иском в защиту прав жителей дома №36А по ул.8 Марта.

Установлено, что постановлением администрации города от 29.06.2016 года указанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения жителей дома определен до 30.12.2026 года.

Вместе с тем, из проведенного исследования следует, что дом 1931 года постройки, эксплуатируется более 80 лет, нормативный срок службы каркасно-засыпных домов не более 20 лет.

Государственной жилищной инспекцией Нижегородской области в результате обследования указанного многоквартирного дома установлено, что наружные стены потеряли тепло- и влагоудерживающую способность, выявлены отклонения от вертикали, имеются многочисленные повреждения отмостки по периметру дома, расслоение рядов кирпичной кладки цоколя дома, разрушения, следы гниения деревянных элементов стен в подъезде, лестничные марши имеют уклон.

В связи с этим, по мнению прокурора, срок отселения жителей дома до 30.12.2026 нельзя признать разумным, поскольку имеется реальная угроза обрушения дома, что представляет непосредственную опасность для жизни людей.

Районный суд признал иск обоснованным и вынес решение об его удовлетворении. Администрация обязана судом вновь рассмотреть вопрос о сроке сноса дома и расселения его жителей. Решение суда в законную силу не вступило.



Ранее, на заседании комиссии в Думе Нижнего Новгорода депутаты были обеспокоены низкими, по их мнению, темпами реализации программы переселения жителей аварийного жилищного фонда.

СПРАВКА:

Областная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана на 2019–2025 годы и разбита на шесть этапов. Финансирование программы осуществляется за счет федерального (96%), регионального (3,2%) и муниципальных (0,8%) бюджетов. На территории Нижнего Новгорода в программу вошли более 190 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Расселению подлежат более 4,9 тысячи человек.