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Общество

Еще один религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде

03 октября 2019 10:17  [50] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Еще один религиозный объект просит построить епархия в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Слушания предлагается провести по вопросу разрешения использования земельного участка под нужды епархии по адресу: Автозаводский район, ул. Школьная, западнее дома №9.

Встреча состоится 21 октября 2019 года в 18:00 по адресу: Автозаводский район, ул. Дьяконова, дом 15А (Епархиальный культурно-просветительский православный центр).

Отметим, что это уже третьи публичные слушания, которые организованы по инициативе Нижегородской епархии. 17 октября пройдут слушания по разрешению использования участка под религиозное использование в Приокском районе (участок между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе в районе школы-интерната для глухих детей). Еще одни слушания в Приокском районе пройдут 15 октября. Предлагается внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина также по инициативе епархии. 

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