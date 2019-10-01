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Политика

Денис Мантуров и Глеб Никитин провели рабочую встречу

03 октября 2019 10:37  [113] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве. В ходе встречи обсуждалось развитие промышленности региона и сотрудничество с федеральными институтами развития.

Денис Мантуров подчеркнул, что Нижегородская область является важнейшим промышленным центром страны.

"Предприятия региона сотрудничают с Фондом развития промышленности, мы подписали несколько специнвестконтрактов, реализуются инвестиционные проекты. Есть и новые перспективы сотрудничества, которые сегодня хотелось бы обсудить", - сказал министр.

Как отметил Глеб Никитин, индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь - август 2019 года составил 107%. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Лучше всего показывают себя обрабатывающие производства, составляющие основу экономики региона. Рост по сравнению с прошлым годом – 4%. Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь - август 2019 года составил более 1 трлн рублей, что на 6,2% больше, чем за соответствующий период 2018 года", - сказал глава региона.

Также Глеб Никитин подчеркнул важность сотрудничества с Федеральным фондом развития промышленности.

"Фондом было профинансировано 23 проекта на общую сумму 5,5 млрд рублей. Так, 13 сентября в Кулебаках стартовали опытно-промышленные испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков и изделий из них ООО "Гранком". Это стало возможным благодаря взаимодействию компании с Фондом развития промышленности. Из 1,3 млрд рублей инвестиций, 750 млн – льготный займ фонда. Благодаря реализации проекта удалось создать около 150 рабочих мест. Производство имеет очень серьезное импортозамещающее значение. Мне хочется поблагодарить федеральный Минпроторг и ФРП за эффективную работу по поддержке таких проектов", - отметил губернатор.

Напомним, в середине сентября этого года в Кулебаках на ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет") прошли испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков.

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