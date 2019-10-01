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Происшествия

Нижегородские экологи обратились в природоохранную прокуратуру из-за стройки на месте сквера

03 октября 2019 11:10  [66] Происшествия

Фото: Дронт

Нижегородский экоцентр "Дронт" обратился в природоохранную прокуратуру из-за стройки на месте сквера. Об этом сообщается в группе экоцентра в социальной сети Facebook.

Речь идет об "озелененной территории общего пользования" на пл. Горького рядом с зданием Главного управления МВД России по Нижегородской области. Уже несколько лет данная территория огорожена забором, ведется строительство дома.

"Согласно региональному законодательству, в городе должны быть территории, которые местные жители могут использовать для отдыха. Эту территорию невозможно использовать. Она завалена строительным мусором", - отмечает руководитель экоцентра Асхат Каюмов.  

По его словам, экоцентр уже обращался в природоохранную прокуратуру с этим вопросом, но был перенаправлен в министерство экологии. Оттуда жалобу передали в Стройнадзор, который сообщил, что стройплощадка находится там по проекту. Тем не менее застройщика все же оштрафовали за складирование строительного мусора.

Сотрудники "Дронта" надеются, что повторное обращение возымеет успех, и озелененная территория будет возвращена нижегородцам.

Напомним, липы и клены высадили накануне в сквере имени Евстигнеева Нижнего Новгорода.

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