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Бешеную лису обнаружили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 3 октября 2019 года.
Дикое животное было обнаружено в районе с. Татарское. Лабораторные исследования на базе ГБУ НО "Облветлаборатория" установили бешенство.
В настоящее время, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами проводятся мероприятия по ликвидации бешенства.
Ранее сообщалось, что случай бешенства выявлен в Перевозе Нижегородской области.
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