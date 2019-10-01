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Происшествия

Бешеную лису обнаружили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

03 октября 2019 14:24  [44] Происшествия

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бешеную лису обнаружили в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 3 октября 2019 года.

Дикое животное было обнаружено в районе с. Татарское. Лабораторные исследования на базе ГБУ НО "Облветлаборатория" установили бешенство.

В настоящее время, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами проводятся мероприятия по ликвидации бешенства.

Ранее сообщалось, что случай бешенства выявлен в Перевозе Нижегородской области.

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