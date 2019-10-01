Новый детский сад начал работу в микрорайоне "Цветы" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Единая Россия

Новый корпус детского сада №130 начал свою работу в микрорайоне "Цветы" в Нижнем Новгороде 3 октября 2019 года. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Приказ об открытии детского сада директору учреждения вручил депутат Государственной думы РФ, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин.

По его словам, запуск нового детского сада – результат планомерной работы в рамках федеральных, региональных и партийных проектов.

"Открытие нового современного детского сада – это важное событие не только для жителей Приокского района, но и всего Нижнего Новгорода. Сегодня четыре группы уже полностью укомплектованы, остальные ребята получили путевки. А это значит, что совсем скоро этот садик уже наполнится детскими голосами, смехом и радостью. Все условия для этого созданы: это современные помещения и классы, замечательная прилегающая территория с верандами и игровыми комплексами. Уверен, ребятам здесь понравится, а воспитателям будет комфортно работать", - отметил Денис Москвин.

Он добавил, что открытие этого дошкольного учреждения ликвидирует очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в микрорайоне.

Строительство второго корпуса детского сада №130 началось в июле 2018 года. Он рассчитан на 320 мест - это 14 групп для детей разных возрастов.

"В учреждении предусмотрено все необходимое для обучения и развития детей. Все помещения оснащены современным оборудованием и мебелью. Игровые комнаты имеют нужное количество игрового, дидактического и развивающего материала. Есть просторные музыкальный и физкультурный залы, специальный компьютерный класс для дошкольников", - рассказала заведующая детским садом №130 Елена Воробьева.

Учреждение оснащено для маломобильных граждан: вход на первый этаж оборудован пандусом и есть лифт.

После торжественного открытия детского сада Денис Москвин проинспектировал ход строительства школы на 1,5 тысяч мест, которая возводится в рамках партпроекта "Новая школа". На данный момент готовность объекта составляет 85%. Полностью выполнен каркас здания, кровельные работы и остекление. Сейчас идет отделка фасада и внутренних помещений, а также благоустройство территории.

"Нет никаких сомнений, что 1 сентября 2020 года эта замечательная школа будет открыта. Это позволит снять вопрос с учебными местами для наших детей в Приокском районе и в целом по городу. Школа будет оборудована всеми современными информационными технологиями, что позволит обеспечить максимальную безопасность. На новом уровне здесь будет выстроен и сам учебный процесс. Эта школа может стать образцом того, как должны формироваться современные учебные пространства", - подчеркнул депутат

Проект школы включает в себя два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, компьютерные классы, лингафонный кабинет для эффективного изучения иностранных языков, а также стадион на открытом воздухе.

"У нас за этой школой и всеми остальными объектами, которые строятся по партийным и национальным проектам, закреплены представители депутатского корпуса. Стройка есть стройка, и такой формат работы позволяет быстро снимать все проблемные вопросы. Контроль будет идти вплоть до окончания строительства и введения школы в эксплуатацию", - добавил Денис Москвин.

Планируется, что строительство школы завершится до конца декабря этого года. После чего начнутся работы по оснащению образовательного учреждения.