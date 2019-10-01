Раков в промышленных масштабах планируется выращивать в Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

Раков в промышленных масштабах планируется выращивать в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

"Комиссией по определению границ рыбоводных участков на территории Нижегородской области рассмотрено и одобрено предложение о формировании рыбоводного участка для индустриального рыбоводства (садкового разведения раков) на участке р. Пьяна у с. Камкино Сергачского района", - пояснили в ведомстве.

Предприятие, которое будет заниматься раковой фермой определится путем аукциона.

Специалисты отмечают, что раки обитают только в чистых водоемах, поэтому являются экологически безопасным продуктом. Кроме того, мясо рака считается деликатесом из-за своего нежного и приятного вкуса и пользы, поскольку в нем много кальция, фосфора, железа и почти отсутствует холестерин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали собирать "рыбный урожай" в рамках инициированной губернатором программы "Развитие товарной аквакультуры". Всего в 2019 году получатели субсидий планируется собрать 500 тонн "рыбного урожая", что на 8% выше прошлогоднего (462 тонны).