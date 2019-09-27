Нижегородские рыбхозы получили 9 млн рублей субсидий Экономика

Нижегородские рыбхозы получили 9 млн рублей субсидий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"На сегодняшний день рыбхозы получили 9 млн рублей субсидий на развитие рыбоводства. Из них 4,9 млн рублей выплачены на компенсацию затрат на корма и 4,1 млн рублей – на рыбопосадочный материал", - сообщил глава региона.

По данным областного госохотнадзора, в 2019 году заключено 15 соглашений о предоставлении субсидий с 8 рыбоводными хозяйствами. При этом, как сообщили в ведомстве, в Нижегородском регионе уже начали собирать "рыбный урожай" в рамках инициированной губернатором программы.

"Нижегородские рыбхозы начали массовый осенний облов рыбы на рыбоводных прудах и поставку в торговые сети региона. Всего в 2019 году получатели субсидий планируют собрать 500 тонн "рыбного урожая", что на 8% выше прошлогоднего (462 тонны). В частности, увеличилось производство карпа, белого амура и клариевого сома", - пояснили в ведомстве.

"Всего в 2019 году на развитие товарного рыбоводства из средств областного бюджета планируется выделить 19,2 млн рублей", - уточнил Глеб Никитин.

В комитете госохотнадзора добавили, что финансовая поддержка, оказанная в 2018 году, позволила не только остановить спад производства товарной рыбы, но и дала возможность некоторым рыбхозам расширить свое производство.

"В регионе появилось несколько предприятий по выращиванию мраморного (клариевого) сома, на одном из них запустили цех по переработке рыбы, а это означает, что экзотическую рыбу больше не нужно привозить из других регионов", - отметили в госохотнадзоре.

Напомним, что в 2018 году губернатором Нижегородской области была инициирована программа "Развитие товарной аквакультуры", в рамках которой предоставляются субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал.

По словам главы региона, программа продлена до 2021 года и рассчитана на то, что к концу 2021 года объем производства товарной рыбы составит 729 тонн.